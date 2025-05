Resinovich, sequestrati altri coltelli regalati dal marito a un conoscente

Cosa sa Claudio Sterpin? Perché la procura con la Pm Ilaria Iozzi vuole cristallizzare con un incidente probatorio la sua versione? Le tante domande sul caso di Liliana Resinovich continuano a tenere banco nel tribunale di Trieste dove a giorni la Gip, Flavia Mangiante, dovrà accogliere o meno la richiesta della procura di sentire l’amante della donna per, usando un termine tecnico, cristallizzare la sua versione. Secondo Iozzi, Liliana, sarebbe stata uccisa dal marito Sebastiano Visintin dopo una colluttazione avvenuta nel parco dell’ex Opp il 14 dicembre 2021 e a poca distanza da dov’è stato trovato il corpo della donna il 5 gennaio.

Un conoscente di Visintin ha consegnato alla Questura di Trieste alcune lame che aveva ricevuto in dono dall’uomo, Resinovich non è morta a seguito di un accoltellamento ma si cerca di capire con quale strumento si stato tagliato il cordino che la donna aveva al collo, anche questo non lo strumento che ne ha causato l’asfissia.