venerdì 7 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Resti umani trovati a Sagrado, potrebbero essere di Vito Mezzalira
FVG, 7 milioni alle imprese per l’efficienza energetica nel manifatturiero
Travolto da un’auto mentre va in bici, è grave
Polizia, organico all’osso. Il sindacato: “No ad un hotspot per migranti...
Cadavere in casa abbandonata, ipotesi overdose
Scontro tra camion sul RA13: chiusa la carreggiata verso la Slovenia
Tocca il seno di una ragazza, disabile picchiato dal fidanzato
Intesta al figlio il contratto della luce e non paga, nei...
Nascondeva la droga in struttura per stranieri, patteggia 28 mesi di...
Auto in fiamme, evacuata una scuola a Trieste
Resti umani trovati a Sagrado, potrebbero essere di Vito Mezzalira

L'ex postino era scomparso nel 2019 a 70 anni
Redazione
Autore: Redazione

Alcuni resti umani sono stati trovati nel giardino della villetta di Sagrado (Gorizia) di proprietà di Vito Mezzalira. Gli accertamenti anatomopatologici dovranno ora accertare se appartengono all’ex postino scomparso nel 2019 all’età di 70 anni. Lo riporta il sito de Il Piccolo. Coordinati dalla titolare dell’indagine, la pm Giulia Cappella della Procura di Gorizia, ieri una trentina di uomini tra carabinieri del Reparto operativo-Nucleo investigativo del Comando provinciale di Gorizia, vigili del fuoco di Gorizia e altro personale di supporto, erano tornati a scandagliare l’abitazione e il terreno circostante a quasi due anni di distanza dall’ultimo sopralluogo. Il ritrovamento dei resti – spiega il quotidiano – è stato reso possibile dall’impiego del georadar e di unità cinofile.
La notizia è stata riportata anche dalla Rai, che ha ricordato che due persone, la convivente di Mezzalira e il fratello di lei, sono indagate per omicidio e soppressione di cadavere.

Resti umani trovati a Sagrado, potrebbero essere di Vito Mezzalira
FVG, 7 milioni alle imprese per l’efficienza energetica nel manifatturiero
Travolto da un’auto mentre va in bici, è grave
Polizia, organico all’osso. Il sindacato: “No ad un hotspot per migranti in Fvg”
Cadavere in casa abbandonata, ipotesi overdose
