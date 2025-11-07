Resti umani trovati a Sagrado, potrebbero essere di Vito Mezzalira

Alcuni resti umani sono stati trovati nel giardino della villetta di Sagrado (Gorizia) di proprietà di Vito Mezzalira. Gli accertamenti anatomopatologici dovranno ora accertare se appartengono all’ex postino scomparso nel 2019 all’età di 70 anni. Lo riporta il sito de Il Piccolo. Coordinati dalla titolare dell’indagine, la pm Giulia Cappella della Procura di Gorizia, ieri una trentina di uomini tra carabinieri del Reparto operativo-Nucleo investigativo del Comando provinciale di Gorizia, vigili del fuoco di Gorizia e altro personale di supporto, erano tornati a scandagliare l’abitazione e il terreno circostante a quasi due anni di distanza dall’ultimo sopralluogo. Il ritrovamento dei resti – spiega il quotidiano – è stato reso possibile dall’impiego del georadar e di unità cinofile.

La notizia è stata riportata anche dalla Rai, che ha ricordato che due persone, la convivente di Mezzalira e il fratello di lei, sono indagate per omicidio e soppressione di cadavere.