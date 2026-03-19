Restituiti allo Zanon libri e documenti storici

Sono stati restituiti all’Istituto Tecnico Statale Antonio Zanon di Udine dai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale tre preziosi volumi e 31 documenti storici. I materiali, datati tra il 1831 e il 1960, erano stati sottratti dalla biblioteca e dall’archivio scolastico e immessi sul mercato tra web e bancarelle. Il recupero è frutto di tre indagini coordinate dalla Procura che hanno portato al sequestro e alla restituzione dei beni. Uno dei tomi è stato consegnato spontaneamente da un cittadino che lo aveva ricevuto in eredità.