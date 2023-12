Restituito antico volume del Settecento su la ‘Metamorfosi’

Un prezioso volume stampato nel Settecento è stato trovato in vendita a soli 350 euro. A trovarlo sono stati i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine che hanno restituito il volume “L’asino d’oro di Lucio Apuleio filosofo platonico – per “Domenico Louisa à Rialto 1703” alla biblioteca Camilliana di Cremona, dalla quale l’opera era sparita.

Si tratta di un esemplare molto raro in quanto unica versione dell’opera edita dallo stampatore e presente nel sistema bibliotecario nazionale con sole tre registrazioni. Il libro è conosciuto anche con il nome di “Metamorfosi” e narra la celebre storia di Amore e Psiche, più volte ripresa nelle rappresentazioni artistiche fin dai tempi antichi.

Il volume è stato trovato in vendita sulle piattaforme on line ed era in possesso, secondo non meglio note vicissitudini, di una insegnante residente nella provincia di Cremona. Il libro, che recava il timbro ad inchiostro di appartenenza all’antica biblioteca cremonese, è stato sequestrato sul decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. Le responsabilità, che dovranno essere accertate in sede di processo, non hanno escluso la possibilità di procedere al dissequestro e alla contestuale restituzione dell’Asino d’oro di Apuleio al Seminario Vescovile di Cremona.

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine che hanno condotto gli accertamenti, hanno potuto quindi procedere alla restituzione nelle mani del direttore dell’Ente, don Paolo Fusar Imperatore consegnandogli il prezioso volume affinché possa essere reintegrato nel patrimonio del fondo librario della Biblioteca Camilliana di Cremona, ora confluita presso il seminario cittadino.