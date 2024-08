Rete idrica in FVG, le dispersioni superano il 42%

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La rete idrica del Friuli Venezia Giulia non gode di buona salute: ogni giorno vi sono immessi oltre 437 milioni di litri d’acqua, 185 milioni dei quali vengono dispersi. Si tratta del 42,3%. Lo dice l’ufficio studi della Cgia di Mestre, coordinato da Paolo Zabeo, che ha preso in considerazione la situazione al 2022. Stando ai dati diffusi oggi, ogni 100 litri di acqua immessa nella rete per usi civili ne arrivano all’utente poco meno di 57,7. Gli altri 42,3 si perdono lungo le tubazioni.

In merito ai capoluoghi, la situazione più critica riguarda Gorizia, dove le perdite sfiorano il 52%. Importante la dispersione di Trieste, che raggiunge quota 42%. Più in salute le reti di Udine e Pordenone, che limitano gli sprechi a 21,3% e al 12,1%.

Rispetto al resto d’Italia, il Friuli Venezia Giulia è in linea con la media nazionale. Al primo posto della classifica c’è la Basilicata con il 65,5% di perdite. Sul podio anche l’Abruzzo e il Molise. La regione più virtuosa è l’Emilia-Romagna con appena il 29,7% di dispersione.