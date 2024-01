Sbaglia manovra e demolisce la croce di San Giacomo, ‘Mea culpa’ del conducente

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un furgone in retromarcia ha abbattuto questa mattina il crocifisso posto davanti alla chiesa di San Giacomo, a Udine. Si tratta di un’opera di difficile datazione, posizionata molto probabilmente nel 1764, quando fu eseguita la nuova pavimentazione in pietra di Piazza Matteotti.

L’incidente si è verificato alle 9 di questa mattina, quando un camion di una ditta di bevande ha colpito inavvertitamente il basamento in pietra che sorregge la pesante croce in ferro battuto.

A guidare il veicolo c’era un giovane conducente, che ha recitato subito il ‘mea culpa’ allarmando il sacrestano. Il luogo è stato immediatamente transennato e ora è pellegrinaggio di cittadini e curiosi.

L’abbattimento del manufatto ha subito destato clamore in città. Il centro di Udine, infatti, non è nuovo ad episodi di questo tipo. Il 15 maggio scorso – in piena Adunata degli alpini – in piazza Marconi fu demolita inavvertitamente la statua dedicata a Carlo Sgorlon. Anche allora, come oggi, fu un camion in retromarcia a causare il danno.