Revenge Porn, condannati un friulano e due sorelle piemontesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due anni di reclusione e 9mila euro di multa ciascuno. E’ la condanna inflitta dal giudice Roberto Pecile a un friulano della Bassa di 48 anni e di due sorelle di 56 e 59 anni residenti in Piemonte per il reato di revenge porn nei confronti dell’ex marito di una delle donne e della nuova compagna. Il pm Maria Caterina Pace aveva chiesto 3 anni di reclusione ciascuno.

Stando alle accuse, nel 2022 il friulano pubblicò su un proprio profilo Instagram un’immagine di un filmato hard amatoriale girato in Piemonte nel quale comparivano più persone e già pubblicato integralmente su due siti a luci rosse senza autorizzazione. Tra i protagonisti, appunto, anche l’ex marito di una delle imputate e la nuova compagna. In quell’occasione, l’uomo – nascosto da una maschera – fece i nomi dei partecipanti e li diffamò. A dargli tutti i riferimenti per la diretta furono le due sorelle.

La diretta, seguita da 1.400 persone, fece diventare virale il video integrale nella comunità piemontese dove risiedono le parti offese.