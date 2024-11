Revocata l’ordinanza, acqua nuovamente potabile nelle 10 frazioni di Savogna

Il sindaco del Comune di Savogna, Tatiana Bragalini, ha revocato nelle scorse ore l’ordinanza che vietava il consumo ad uso alimentare dell’acqua potabile distribuita in alcune zone del territorio comunale.

Le frazioni delle Valli del Natisone che sono state interessate per 23 giorni dal divieto erano Ieronizza, Stefenig, Stermizza, Barza, Montemaggiore, Franz, Losaz, Masseris, Dus e Iellina.

La decisione è stata presa a seguito delle analisi effettuate dal Dipartimento di prevenzione di AsuFc che hanno escluso parametri fuori norma dopo l’inquinamento da idrocarburi segnalato dai cittadini a metà ottobre. Tutti i campioni prelevati nei giorni scorsi e analizzati da Cafc e da Asufc sono risultati conformi.

Si attende a breve che anche il Comune di Pufero revochi l’ordinanza emessa, sempre il 16 ottobre scorso, per le frazioni di Ierep, Oballa, Medves, Zorza, Clin, Bardo, Pozzera, Marseu, Iuretig.