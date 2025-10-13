Revocato lo sciopero tra i vigili della Polizia locale di Udine

È stato ufficialmente revocato lo sciopero proclamato per la giornata di domani, 14 ottobre, dal sindacato S.A.Po.L. FVG della Polizia Locale di Udine. La decisione è maturata al termine del tentativo di conciliazione che si è svolto questa mattina presso la Prefettura di Udine, per comporre il conflitto scaturito dallo stato di agitazione dichiarato lo scorso settembre.

Al tavolo hanno partecipato il Prefetto Domenico Lione, l’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano, l’assessore al Personale Andrea Zini, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del Comando della Polizia Locale e i delegati sindacali della sigla S.A.Po.L. FVG, guidati da Beppino Michele Fabris. Al termine della riunione, le parti hanno convenuto sulla revoca dello sciopero previsto per domani, pur confermando la prosecuzione dello stato di agitazione.

“Una decisione auspicata” sottolinea l’assessora Rosi Toffano “che ci permette di essere pienamente operativi in una giornata già complessa per la città, segnata da un’allerta elevata. Con senso di responsabilità da parte di tutti i componenti del tavolo è stata ribadita l’importanza della continuità dei servizi della Polizia Locale per la sicurezza e il buon funzionamento della città. Ringrazio il Prefetto per il suo ruolo di equilibrio e il comandante della Polizia Locale per l’impegno a garantire i servizi. Ora ci aspetta un percorso, per altro già intrapreso, per dare risposte al personale”.

Durante l’incontro è stato riaffermato l’impegno comune a individuare soluzioni efficaci alle criticità sollevate dall’organizzazione sindacale, in particolare per quanto riguarda le dotazioni, la sicurezza del personale, la calendarizzazione di nuovi corsi di formazione professionale e le modalità di impiego della Polizia Locale nei servizi di ordine pubblico. In quest’ottica, è stata sostenuta con forza la necessità di un approccio collaborativo e concreto. E’ stata condivisa una serie di impegni con il comandante e l’Amministrazione, tra cui l’attivazione di un tavolo tecnico, il coinvolgimento del Ministero dell’Interno per la questione relativa alle patenti di servizio, e un monitoraggio più puntuale della dotazione in organico e delle esigenze operative.

La riunione si è conclusa con la firma congiunta del verbale, che sancisce l’avvio di un percorso di confronto che proseguirà nelle prossime settimane.