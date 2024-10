Riaperta la strada Mernico-Collobrida

“La frana dello scorso maggio aveva determinato l’impossibilità di utilizzare il collegamento con il confine sloveno. Ci eravamo impegnati a ripristinare la viabilità velocemente entro il mese di settembre. Non molti ci credevano ma oggi siamo qui ad aprire questa strada anche grazie alla stretta e proficua collaborazione tra la nostra Protezione civile e il Comune di Dolegna del Collio”. Lo ha affermato ieri pomeriggio a Dolegna del Collio l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, che ha partecipato alla breve cerimonia di riapertura del tratto stradale che mette in comunicazione la frazione di Mernico con la località slovena di Collobrida/Golo Brdo.

Il collegamento era stato interessato da un movimento franoso che si era verificato a fine maggio a seguito di un evento piovoso molto intenso. Nel corso della cerimonia è stato spiegato che, grazie a un intervento di poco superiore ai 100mila euro, si è provveduto in brevissimo tempo a tagliare la vegetazione e a ripristinare le reti di protezione e la barriera para massi per garantire l’incolumità a pedoni e agli automobilisti in transito.