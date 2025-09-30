Riapre al traffico il ponte sul Tagliamento a Socchieve

Sono in fase di ultimazione gli interventi di manutenzione straordinaria sul ponte al km 7 della SR 552 “del Passo Rest”, situato a Socchieve. L’opera, finanziata con risorse della Protezione Civile regionale e realizzata da FVG Strade S.p.A., permetterà la riapertura al traffico della strada, chiusa dal 1° settembre, già dalla serata odierna, appena completate le asfaltature finali.

I lavori hanno previsto un complesso intervento strutturale che ha riguardato la difesa delle spalle del ponte, il consolidamento delle pile e dell’impalcato, oltre all’installazione delle nuove barriere di sicurezza. L’opera rientra nel quadro degli interventi finanziati dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile volti alla riduzione del rischio residuo nelle aree colpite da eventi calamitosi.