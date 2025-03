Riapre dopo quasi cinque anni Parco Coronini-Cronberg

I goriziani potranno da oggi passeggiare di nuovo negli spazi verdi del parco Coronini-Cronberg. Non potevano farlo da quasi cinque anni, da quel terribile 22 luglio 2020 in cui il dodicenne Stefano Borghes perse la vita cadendo in un pozzo del cortile delle scuderie durante un centro estivo parrocchiale. I sigilli, posti all’area per motivi giudiziari, impedirono da quel giorno alla cittadinanza di usufruire del parco, amato soprattutto durante il periodo estivo per trovare ristoro dal caldo. Nel giugno scorso l’area, dissequestrata dalla Procura di Gorizia, è stata riconsegnata alla Fondazione Coronini-Cronberg: i lavori di riqualificazione, finanziati con un contributo di 1.742.000 euro ottenuto grazie a fondi Pnrr e svolti negli ultimi mesi, hanno permesso di dare un nuovo volto ai cinque ettari verdi accanto al Palazzo nel quale soggiornò anche Carlo X di Borbone, Re di Francia in esilio. La conclusione degli interventi ha permesso oggi di riaprire le porte del parco ai cittadini.

CLAUDIO POLVERINO (Direttore Fondazione Coronini-Cronberg)

“C’è il piacere di concorrere a salvare pezzi importanti del nostro territorio” ha sottolineato il presidente della Fondazione nonché sindaco Rodolfo Ziberna, mentre l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari ha rimarcato come, una volta che si spegneranno le luci della

Capitale europea della cultura, “questo parco resterà come testimonianza non solo di questo momento, ma anche dell’intera storia di Gorizia”.

All’interno del Palazzo è stato predisposto un Corner di Realtà Virtuale con sei postazioni VR, che offrirà ai visitatori la possibilità di incontrare i personaggi legati alla storia del Parco e del Palazzo.