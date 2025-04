Riccardi: “Esternalizzazioni necessarie”. E i cittadini protestano a Tolmezzo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. All’interno della sede della Comunità di montagna della Carnia il confronto tra l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi e i sindaci dell’Alto Friuli sul pronto soccorso di Tolmezzo, all’esterno la protesta di alcune centinaia di cittadini arrabbiati e preoccupati per l’esternalizzazione di alcuni servizi, che interpretano come un graduale impoverimento di un territorio già fragile.

E’ quanto successo ieri sera a Tolmezzo.

Ai rappresentanti delle amministrazioni Riccardi ha spiegato che in questo momento storico le esternalizzazioni sono necessarie. “Non si tratta di una scelta ideologica – ha chiarito – ma dell’unico modo per continuare a mantenere

aperti i servizi, che altrimenti rischiano la chiusura”. “La vera sfida – ha poi aggiunto – resta quella di mantenere un forte governo pubblico della sanità, anche quando si ricorre a strumenti esterni”.

I cittadini lamentano servizi sempre più lontani e difficili da raggiungere. Durante la protesta hanno scandito slogan – tra i quali ‘la sanità si difende, non si svende – e hanno esposto striscioni per ribadire che la salute è un diritto di tutti. “Giù le mani dalla sanità pubblica” hanno più volte ribadito. Alla protesta hanno preso parte anche esponenti dell’opposizione in consiglio regionale e rappresentanti del centrosinistra del territorio, che hanno puntato il dito contro la mancanza di dialogo e confronto e parlato di una sanità pubblica smantellata pezzo per pezzo.

“Manterremo aperti i servizi sanitari come i Pronto soccorso – ha detto Riccardi in audizione – nonostante le difficoltà dettate da scarse risorse professionali, norme nazionali e limiti strutturali. È facile, oggi, cavalcare il malcontento, ma governare davvero – ha concluso – significa trovare soluzioni sostenibili che rispondono alle esigenze di tutti”.