Riccardi: “Fenomeni di maltempo circoscritti e sempre più violenti”

La zona centrale del Friuli è stata tra quelle maggiormente toccate in regione dai forti temporali della scorsa notte: l'esondazione del rio Clama ad Artegna, che ha allagato un'abitazione nei pressi, e le difficoltà riscontrate anche nella vicina Magnano in Riviera hanno portato l'assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi ad un sopralluogo questa mattina sui punti della Pedemontana più colpiti dal maltempo.

Secondo l’assessore fondamentali nel limitare i danni sono stati gli investimenti fatti negli ultimi anni sul fronte della sicurezza del territorio.

“Se oggi possiamo contenere i danni causati dal maltempo lo dobbiamo agli investimenti che, da anni, destiniamo alle opere di protezione idrogeologica”, ha detto l’assessore regionale . “Continueremo su questa strada, consapevoli dell’importanza di agire con tempestività. Non a caso, nell’assestamento di bilancio che approderà in aula tra circa dieci giorni, abbiamo già previsto oltre 25 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza, prevenzione e ripristino in seguito a eventi calamitosi come quello che abbiamo fronteggiato nelle ultime ore”.

“Nell’udinese – ha spiegato Riccardi – il problema più urgente riguarda il restringimento del tombotto lungo la Pontebbana, in comune di Magnano in Riviera, che rischia di esondare riversando la propria acqua su un tratto stradale molto trafficato. Si tratta senza dubbio del punto più critico, dove interverremo immediatamente per ridurre i pericoli, come già stiamo facendo in altre località. Ad Artegna, ad esempio, è stato necessario rinforzare l’argine di un canale, ma occorrerà intervenire per dare maggiore sicurezza all’intera zona, lungo un corso d’acqua che ha una portata significativa durante tutto il corso dell’anno. Inoltre, a Ragogna, abbiamo constatato la presenza di una piccola frana caduta sulla sede stradale, già quasi completamente rimossa”. .