Riccardi: “I progetti sulle malattie neurodegenerative migliorano vita”

A Tolmezzo si è tenuta una conferenza stampa in cui sono stati presentati i progetti tra l’Università di Udine e il territorio dell’Alto Friuli per la diagnosi precoce, la terapia di precisione e la prevenzione delle malattie neurodegenerative. Si tratta, nello specifico, di due dottorati di ricerca nati l’uno dalla collaborazione con l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, l’altro con il finanziamento della Regione e del Fondo sociale europeo.

Sempre all’ospedale di Tolmezzo l’assessore Riccardi ha ringraziato i Lions Club della zona E del Distretto 108Ta2, per aver donato al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale il comunicatore “DiCo 1.000”. Un’apparecchiatura elettromedicale all’avanguardia, del valore di oltre 6mila euro, che facilita la comunicazione non verbale da parte di soggetti temporaneamente impossibilitati a parlare, come quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva intubati o tracheostomizzati.