Riccardi, ripresa prenotazioni riduce disagi

Soddisfazione per il ritiro della protesta è stata espressa dall'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi il quale precisa che le interlocuzioni proseguiranno: «Voglio ringraziare per questo senso di responsabilità – perché se c'è una cosa che sarebbe emersa in maniera evidente pur avendo noi un rapporto bassissimo rispetto ad altre Regione di utilizzo del privato accreditato – sicuramente questo avrebbe generato un aumento dell'attesa e quindi dei disagi nei confronti delle persone. Ora, naturalmente, il dialogo deve andare avanti nel legittimo rispetto delle posizioni: le posizioni sono da una parte chi garantisce un servizio ma fa anche impresa e quindi l'impresa ovviamente non può perdere, ma come ho avuto modo di dire più volte le regole le da il pubblico. Quindi noi continueremo a cercare tutte le soluzioni economicamente e giuridicamente rispettose di quelle che sono le regole che sono state date dal ministro della Salute».

Riccardi alla domanda sul fatto che il fronte del privato accreditato non fosse compatto nell’aderire alla protesta risponde che «Credo che questa sia un’altra delle cose da valutare: nel momento in cui qualcuno la pensa in un modo, qualcuno in un altro pur facendo lo stesso mestiere qualcosa ci sarà».