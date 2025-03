GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I sindaci avranno le risposte che cercano. Lo dice l’Assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi in riferimento l’assemblea dei sindaci dell’Azienda Sanitaria Friulana in programma lunedì prossimo. Per Riccardi il problema è la disponibilità dei professionisti sanitari interni nei pronto soccorsi del territorio.