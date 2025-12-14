Riccardo Cocciante sceglie Pordenone per il debutto del nuovo tour

Partirà da Pordenone il nuovo tour di Riccardo Cocciante. Il celebre cantante debutterà con un concerto-evento sabato 20 giugno 2026 nella suggestiva cornice del Parco San Valentino di Pordenone. L’appuntamento darà il via al progetto “Verso Pordenone”, il percorso che accompagna la città del Noncello al traguardo di Capitale italiana della Cultura 2027. Lo spettacolo si annuncia come un viaggio nel repertorio senza tempo dell’artista. In scaletta i grandi classici che hanno fatto la storia della musica italiana. I biglietti saranno in vendita dalle 11 di lunedì 15 dicembre sui circuiti online.
