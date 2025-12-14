  • Aiello del Friuli
domenica 14 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Un anno fa il rogo di Cervignano, immobile ancora inagibile: servono...
Udine: bici RideMovi gettate nel Cormor
Morte Resinovich, quattro anni dopo caso ancora irrisolto
Riccardo Cocciante sceglie Pordenone per il debutto del nuovo tour
Capolavoro "Mona Lisa": Vittozzi trionfa a Hochfilzen
Il Friuli piange Ido Sgrazzutti
Violenze, in autostazione un presidio fisso
Montagna festival, oggi l'ultimo atto al Verdi
Premio Bontà Unci 2025: riconoscimenti al Soccorso Alpino di Cave del...
In tre minacciano giovane armati di pistola e katana: denunciati
Cronaca

Riccardo Cocciante sceglie Pordenone per il debutto del nuovo tour

Concerto-evento il 20 giugno 2026 al Parco San Valentino: al via il progetto “Verso Pordenone” verso Capitale italiana della Cultura 2027
Redazione
Autore: Redazione

Partirà da Pordenone il nuovo tour di Riccardo Cocciante. Il celebre cantante debutterà con un concerto-evento sabato 20 giugno 2026 nella suggestiva cornice del Parco San Valentino di Pordenone. L’appuntamento darà il via al progetto “Verso Pordenone”, il percorso che accompagna la città del Noncello al traguardo di Capitale italiana della Cultura 2027. Lo spettacolo si annuncia come un viaggio nel repertorio senza tempo dell’artista. In scaletta i grandi classici che hanno fatto la storia della musica italiana. I biglietti saranno in vendita dalle 11 di lunedì 15 dicembre sui circuiti online.

