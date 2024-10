Ricercato da 11 anni per rapina ed evasione, arrestato a Fernetti

Ricercato da undici anni per rapina ed evasione, un cittadino rumeno è stato rintracciato ed arrestato dai Carabinieri al valico di Fernetti. Lo straniero che, in attesa della condanna, era fuggito all’estero, era destinatario di un ordine di carcerazione di 2 anni e 6 mesi per reati commessi in provincia di Benevento nel 2008. I militari della Stazione di Villa Opicina lo hanno rintracciato su un autobus proveniente dalla Spagna e diretto in Romania. Alla richiesta di esibire i documenti, si è mostrato molto nervoso. Così sono scattati gli accertamenti del caso. E’ risultato che nel 2008 insieme a due complici aveva rubato un’autovettura e, per garantirsi la fuga, aveva minacciato il proprietario puntandogli una pistola. Posto ai domiciliari, era evaso rendendosi irreperibile. Ora sconterà la sua pena in carcere a Trieste.