Ricercato dal 2014, arrestato in Spagna: deve scontare 30 anni

Lo stavano cercando da 11 anni. La polizia di Udine lo ha rintracciato a Salamanca, in Spagna. Deve scontare una pena di 30 anni in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione di droga.

Si tratta di un 64enne turco che in Italia era ricercato perché colpito da un provvedimento di carcerazione della Procura di Udine.

Le investigazioni hanno accertato che l’uomo, fin dal 1987, operava in Italia quale importatore di grosse quantità di eroina dalla Turchia, agendo all’interno di varie organizzazioni criminali dedite al traffico illecito, nel cui ambito occupava ruoli di rilievo e diretta responsabilità operativa.

Il 64enne era stato arrestato nel luglio 1991 a Milano e trovato in possesso di 10 chili di eroina. Dopo un periodo di carcerazione, era stato posto ai domiciliari da cui, però, era evaso.

Le verifiche effettuate dalla polizia hanno permesso di documentare che il ricercato era irreperibile in Italia. Tuttavia alla fine del 1997 lo stesso era stato arrestato in Turchia perché trovato in possesso di 190 chili di eroina e 10 quintali di hashish.

Con la collaborazione del Servizio per la cooperazione internazionale, il 64enne è stato rintracciato ed arrestato a Salamanca dalle autorità spagnole. Sono in corso le procedure estradizionali.