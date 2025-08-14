  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
BUSINESS FVG
giovedì 14 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Supercoppa Europea: Udine promossa
Ricercato, imprenditore russo trovato a Portopiccolo
Ponte di Ferragosto con primo assaggio di controesodo, le previsioni del...
Il Ferragosto a Sappada è con la Plodar Run
Pietro Zorutti e il suo Friuli: un incontro per riscoprire il...
Turismo in montagna, presenze +11,8% con picchi record a Piancavallo
Interrogazione del Pd in Consiglio regionale sull’inquinamento transfrontaliero
Gli ottoni dell’orchestra Gustav Mahler incantano Pordenone
Meduna Beach, controlli anti rave: scoperti tre assuntori di droga
Addio a Luigino Saccavini, ex responsabile stampa dell’ospedale di Udine
BUSINESS FVG


Cronaca

Ricercato, imprenditore russo trovato a Portopiccolo

Sarà estradato nella sua patria. Si era intascato parte dei soldi di un'autostrada mai completata
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

A Trieste la Polizia di Stato ha arrestato un  imprenditore russo, ricercato in campo internazionale per un provvedimento emesso dalle autorità russe il 14 dicembre scorso. Lo straniero è stato rintracciato dal personale del Commissariato di Duino Aurisina a Portopiccolo e sarà estradato in Russia

L’uomo è accusato di essersi indebitamente appropriato di 5 miliardi di rubli, circa 55milioni di euro,  ovvero una parte della somma che era stata versata alla società di cui era direttore generale per la costruzione di una autostrada, mai completata.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Trieste a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Trieste.

