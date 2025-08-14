Ricercato, imprenditore russo trovato a Portopiccolo

A Trieste la Polizia di Stato ha arrestato un imprenditore russo, ricercato in campo internazionale per un provvedimento emesso dalle autorità russe il 14 dicembre scorso. Lo straniero è stato rintracciato dal personale del Commissariato di Duino Aurisina a Portopiccolo e sarà estradato in Russia

L’uomo è accusato di essersi indebitamente appropriato di 5 miliardi di rubli, circa 55milioni di euro, ovvero una parte della somma che era stata versata alla società di cui era direttore generale per la costruzione di una autostrada, mai completata.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Trieste a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Trieste.