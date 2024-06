Ricerche ininterrotte per trovare Bianca, Patrizia e Cristian

Non si sono mai interrotte, per tutta la notte, le ricerche dei tre ragazzi scomparsi da ieri nelle acque in piena del fiume Natisone, a Premariacco, all’altezza del Ponte Romano, e dei quali purtroppo non ci sono ancora tracce.

Stamattina i vigili del fuoco hanno individuato, grazie a un drone, la zona dalla quale proviene il segnale del telefono cellulare di uno dei ragazzi. Le ricerche si sono così concentrate nella zona di Oleis, a valle del punto dove sono scomparsi, dopo essere stati sopresi dalla piena mentre si trovavano su un isolotto di ghiaia in mezzo al fiume.

GLI SCOMPARSI L’abbraccio per darsi conforto e cercare di difendersi anche dalla forza delle acque è l’ultima immagine dei tre ragazzi scomparsi dalle 14.00 di ieri nel Natisone. Sono giovani, di età compresa tra i 20 e i 25 anni: Patrizia Cormos di Campoformido, studentessa dell’Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine, che vive con i genitori a Basaldella; Bianca Doros, 23 enne che risulta residente in Romania, e un connazionale 25enne residente in Austria. Il giovane, i cui anziani genitori si trovano in Romania, si era recato in Italia per trovare Patrizia. Si sono incontrati all’ora di pranzo con Bianca. In mattinata Patrizia, che sta terminando il secondo anno del corso di laurea in ‘Design e architettura d’interni’ all’accademia Belle arti, aveva sostenuto un test indispensabile per accedere all’esame di ‘modellazione in 3 D’, in programma a luglio. I tre hanno deciso di passare qualche ora assieme all’aria aperta, scegliendo come destinazione la spiaggia nota come ‘Premariacco beach’, il tratto di spiaggia che si trova sotto il Ponte Romano, proprio a Premariacco. Da lì si sono spostati sull’isolotto da dove non sono poi riusciti a tornare a riva.

LE RICERCHE Al momento il dispositivo di soccorso messo in campo dal Corpo nazionale conta 40 tra specialisti sommozzatori, soccorritori fluviali giunti da tutti i Comandi della regione, dronisti, topografi, team speleo e l’elicottero del reparto volo di Venezia. Istituita una Unità di Comando Locale (UCL) sul posto per il coordinamento dell’intervento.