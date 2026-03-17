Riceve l’Award 2026 ma chiude la pizzeria “Quelli dell’Isola”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre anni fa l’apertura a Polcenigo. Un successo sudato quello di Massimo Rossetto, pizzaiolo pluripremiato, che tre anni fa ha deciso, insieme alla moglie, di inaugurare a Polcenigo la pizzeria “Quelli dell’isola”. Una pioggia di riconoscimenti ed attestazioni, soprattutto da parte della clientela, che ha reso quel locale un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina provenienti da ogni dove.

Per Rossetto, che oggi a Terracina ha ritirato l’ambito premio Best Award 2026 targato Guida Stellata Peperoncino Rosso, è arrivata, però, anche l’ora di abbassare le serrande. Per motivi di salute.

Il 31 luglio per Rossetto, la moglie e la dipendente, che ha accompagnato i due coniugi fin dai tempi dell’apertura della pizzeria a Malnisio di Montereale Valcellina, sarà l’ultimo giorno di lavoro nel locale di Polcenigo. L’intenzione, poi, sarebbe quella di ripartire, magari in un altro comune della provincia di Pordenone, ma tutto dipenderà dalla salute di Massimo.

Oggi, intanto, la gioia per il ritiro dell’ennesimo riconoscimento.