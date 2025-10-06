Richiama un uomo che urina sulle vetrine, consigliere aggredito a Pordenone

Ha difeso il decoro la sua città Pordenone finendo per essere aggredito. Il consigliere comunale Pac Leniqi, esponente della “Lista Ciriani – Pordenone Cambia sabato notte” si è imbattuto in un gruppetto di persona che ha scambiato le vie del centro per una latrina

L’autore del gesto, un nordafricano è stato poi identificato dalle forze dell’ordine e sarà denunciato da Leniqi, di origine albanese ma che vive a Pordenone da 33 anni e alle ultime elezioni comunali è risultato uno dei più votati.

Solidarietà e un grazie per il suo gesto sono arrivati a Pac anche dal sindaco Alessandro Basso e da tutta al giunta, oltre che all’europarlamentare Alessanro Ciriani