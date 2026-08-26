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Il problema dei testi che non arrivano in tempo per il primo giorno di scuola

Ricomincia la corsa all’acquisto dei libri scolastici

Le famiglie fanno i conti coi costi che impattano sull'economia domestica
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è chi si affida all’usato o all’online. C’è chi è contenta di comprare i libri scolastici, nonostante i costi. E c’è infine chi deve acquistare…

E’ arrivato quel momento dell’anno temuto e allo stesso tempo atteso da tante famiglie anche in Friuli: quello in cui bisogna provvedere a dotare i propri figli del materiale scolastico per il primo giorno tra i banchi a settembre. E la spesa si fa sentire ogni anno di più.

Un problema è rappresentato dal fatto che non sempre i libri ordinati arrivino in tempo.

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