Ricostruzione post terremoto e Biasutti, il Friuli non dimentica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una doppia ricorrenza quella celebrata oggi pomeriggio al Teatro Pasolini di Casarsa: la scomparsa, 16 anni fa, del presidente della Regione, Adriano Biasutti, prima assessore ai lavori pubblici e alla ricostruzione, e i 50 anni dal terremoto che nel ’76 sconvolse il Friuli.

Un convegno che ha proposto una riflessione sull’attualità di un modello di gestione dell’emergenza e della ricostruzione che ha segnato la storia del territorio e che continua a rappresentare un riferimento per le politiche pubbliche e per il sistema produttivo. Un modello rappresentato, in particolare, dalla Protezione civile.