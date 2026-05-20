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Cronaca

Rider minacciato con un coltello: rapinato da tre giovani

Avrebbe dovuto consegnare quattro pizze in via Cappuccini a Pordenone.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Una serata di lavoro come tante si è trasformata in momenti di puro terrore per un rider di origine pakistana di 20 anni, vittima di una violenta aggressione mentre effettuava una consegna nel parcheggio del cimitero di via Cappuccini a Pordenone.

L’uomo era arrivato a destinazione con l’ordine – quattro pizze ancora calde – quando è stato teso il tranello. Ad attenderlo sul posto, ieri alle 20.30, non c’era il cliente, ma tre giovani con il volto incappucciato. I tre hanno immediatamente circondato il lavoratore e, puntandogli contro il coltello, lo hanno intimato di consegnare il cibo.

Il rider non ha potuto fare altro che cedere alle minacce. I tre malviventi si sono appropriati delle pizze e sono fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce senza pagare il conto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile.

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