Rientra a casa con la figlia e trova i ladri all’interno: furto choc a Basaldella

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era appena rientrata a casa insieme alla figlia quando si è trovata la porta d’ingresso bloccata. Dopo un primo momento di incertezza, la conferma è arrivata da alcune voci provenienti dall’interno dell’abitazione di Basaldella: dei ladri erano in azione nella sua proprietà e, in quel momento, a separare le due donne dai malviventi c’era solo il portone.

Erano le 18.45 di venerdì 16 gennaio quando la residente di Campoformido ha chiamato i carabinieri e invocato aiuto urlando ai vicini. Nessuno, però, è intervenuto in loro soccorso. All’arrivo dei militari, i ladri si erano già dati alla fuga dal retro dell’abitazione, passando dal balcone attraverso il quale si erano introdotti in casa.

La successiva ispezione ha confermato i timori della proprietaria: l’abitazione era stata completamente messa a soqquadro. I malviventi hanno portato via gioielli, brillanti, profumi, borse, vestiti e scarpe di marca, per un bottino di valore molto ingente.

Un duro colpo per la donna, che ora chiede maggiore protezione da parte delle forze dell’ordine e spera che i responsabili possano essere identificati anche grazie al sistema di videosorveglianza pubblica presente nella zona.

Secondo quanto ricostruito, i ladri sarebbero fuggiti a bordo di una Mercedes di nuova generazione, grigio scuro, modello Classe A o Classe B, dirigendosi verso Villa Primavera.