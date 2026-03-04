Rientrati da Dubai, l’abbraccio del Magrini ai suoi due studenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un applauso spontaneo, poi i sorrisi e la voglia di normalità. È stato questo il ritorno al Liceo Magrini Marchetti di Gemona per Alessandra e Francesco, rientrati da Dubai. Facevano parte del gruppo di duecento studenti italiani che si trovavano negli Emirati Arabi nell’ambito del progetto delle Nazioni Unite Wsc Ambasciatori per il futuro’. Dopo lo stop ai voli in seguito all’attacco di Israele e Usa all’Iran, hanno trascorso alcune notti nei sotterranei dell’hotel. Ieri l’arrivo a Malpensa, oggi il ritorno tra i banchi.

“Francesco e Alessandra questa mattina ci hanno fatto una grande sorpresa venendo a trovarci a scuola”, racconta il dirigente Marco Tommasi. I due frequentano la quarta scientifico e, anche se non erano attesi in classe, sono passati a salutare docenti e compagni. “Erano sorridenti ed emozionati – prosegue il preside -. I compagni li hanno accolti e loro erano felici di ritrovare la normalità”.

“Vederli finalmente a casa è un bene per noi e per le loro famiglie, con cui siamo rimasti sempre in contatto fin da sabato”, aggiunge Tommasi. A Dubai i due studenti friulani partecipavano a un progetto internazionale sulla risoluzione delle controversie ambientali attraverso diplomazia e diritto internazionale. “L’obiettivo era mettersi d’accordo nell’interesse di tutti -spiega . Purtroppo si sono trovati in un contesto inaspettato, dove si sono accorti che tutta quella teoria attualmente non viene affatto applicata”.

“Sapevano di essere in una zona abbastanza tranquilla, ma sentivano allarmi ed esplosioni: un po’ di timore inevitabilmente c’era”. Ieri sera il rientro tanto atteso, oggi l’abbraccio della scuola.