Rifiuti Aurora, Meloni replica alla Lega: Agostinelli contro se stessa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Giulia Agostinelli protesta contro se stessa: il porta a porta fu introdotto dalla Giunta di cui la Lega faceva parte”. L’assessore all’Ambiente Eleonora Meloni replica così alle accuse sul degrado nel quartiere Aurora, ricordando che l’attuale amministrazione sta correggendo le criticità del sistema ereditato. Una situazione, sostiene, già risolta in piazzale Cella e via Podgora attraverso una sperimentazione che avrebbe raccolto il 94% di giudizi positivi. Entro l’anno il nuovo modello sarà testato da oltre 15mila cittadini tra Sant’Osvaldo, Aurora-via Riccardo di Giusto, San Domenico e San Paolo. In queste zone i cassonetti appartengono all’Ater e Net può intervenire soltanto in modo limitato. La gestione degli abbandoni è stata quindi affidata a una ditta esterna, con costi che finiscono in bolletta. “Stiamo lavorando con i cittadini – conclude Meloni – senza calare decisioni dall’alto”.