Rifiuti a bordo strada in centro: spuntano diverse siringhe / LA GALLERY

Siringhe e batuffoli di ovatta a terra nel centro di Udine. Inquietante abbandono di rifiuti questa mattina a due passi da Piazza Primo Maggio, all’incrocio tra viale della Vittoria e via Giovanni da Udine. A fianco ad un sacco dell’immondizia abbandonato sul ciglio della strada, i passanti non hanno potuto non notare gli aghi gettati davanti alle strisce pedonali, assieme ad un paio di bottiglie vuote di birra e a delle confezioni in Tetra Pack. Un vero e proprio scempio per chi ha attraversato la zona, tra i quali diversi genitori o giovani diretti ai vicini Liceo Sello o all’Educandato Uccellis.