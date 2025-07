Rifiuti: “Con cassonetti intelligenti possiamo puntare all’80% di differenziata”

GUARDA IL VIDEO I cassonetti intelligenti possono portare la raccolta differenziata dei rifiuti a Udine verso quota 80%. A dirlo è l’assessore all’Ambiente di Palazzo D’Aronco, Eleonora Meloni, dopo la sperimentazione effettuata in alcune zone della città con i cassonetti di nuova generazione, che consentono di migliorare l’efficienza della raccolta. Proprio sui risultati della sperimentazione, che proseguirà fino a fine anno e che nel futuro potrebbe essere estesa al 20% delle famiglie oggi servite dall’appalto porta a porta, si è tenuto oggi un tavolo tra i tecnici del Comune e della Net.

Un altro passo verso una gestione ancora più efficiente del ciclo dei rifiuti è rappresentato dal nuovo biodigestore di via Gonars.

Infine, nei primi mesi del 2026 potrebbe vedere la luce la nuova sede della Net in viale Palmanova, accanto a quella del Caf, con 1300 metri quadri e 60 parcheggi, che potrebbe diventare la sede della multiutility del futuro.