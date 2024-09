Rifiuti, la differenziata la insegnano I Papu

GUARDA IL VIDEO. l tetrapak va conferito nella carta mentre per la raccolta della plastica giorni e modalità sono specificati nell’opuscolo distribuito da Gea.

Concetti chiari ma, a quanto pare, non a tutti. Tanto che la società in house che si occupa della raccolta e dello smaltemento dei rifiuti a Pordenone e in altri 17 comuni del Friuli Occidentale ha dovuto ricorrere ai Papu – nell’occasione Lidia e Fernanda – per avviare, con due video, una campagna pubblicitaria ad hoc rivolta ai cittadini.

I risultati, a due anni dall’avvio della nuova raccolta differenziata, sono comunque lusinghieri a Pordenone.

Diversa invece la situazione a Prata dove il porta a porta è partito a luglio.