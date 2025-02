Riforma della giustizia, giovedì i giudici incroceranno le braccia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Giovedì i giudici incroceranno le braccia. In tutti e quattro i Tribunali del Friuli Venezia Giulia, le toghe si limiteranno a rinviare le udienze già fissate e a garantire solo le urgenze. Lo sciopero è stato indetto dall’Associazione Nazionale Magistrati per protestare contro la riforma della Giustizia, già approvata in un ramo del Parlamento, che prevede la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante e la creazione di due Csm, i cui componenti non nominati dalla politica verrebbero estratti a sorte. Una riforma, dice l’Anm, che porterebbe al controllo del potere politico sulla magistratura. Per le 12 di giovedì, è prevista nel Palazzo di Giustizia di Trieste un’assemblea straordinaria dell’Anm, alla quale potranno partecipare tutti i cittadini. In particolare, dopo la lettura a staffetta di alcuni articoli della Costituzione, ci sarà un confronto tra gli intervenuti.