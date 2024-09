Riforma del voto in condotta è legge: bocciati con il 5, rimandati con il 6

Il comportamento degli studenti peserà ai fini della valutazione complessiva del percorso scolastico e dell’ammissione agli esami di Stato. La riforma del voto in condotta è ora legge e sarà valida a partire dall’anno scolastico 2024/2025. La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge presentato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, con 154 voti a favore, 97 contrari e 7 astenuti.

Tra le principali novità, la bocciatura degli studenti con un voto di condotta pari a 5 e il ripristino della valutazione numerica del comportamento già dalle scuole medie, mentre alle elementari resteranno i giudizi sintetici, da ottimo a insufficiente, molto più comprensibili dei precedenti livelli. Con il 6 in condotta, gli studenti saranno invece rimandati e dovranno recuperare a settembre con un elaborato di educazione civica. Inoltre, la legge introduce sanzioni severe per chi offende o aggredisce insegnanti e personale scolastico: le multe potranno arrivare fino a 10mila euro. Un altro punto cruciale riguarda l’ammissione agli esami di Stato: solo chi otterrà almeno 9 in condotta potrà raggiungere il punteggio massimo nel credito scolastico.

“Da insegnante dico solamente finalmente”, ha commentato il deputato leghista friulano Graziano Pizzimenti, che si è congratulato con il ministro del suo partito. “La legge approvata dal Parlamento rappresenta un passaggio fondamentale per la costruzione di un sistema scolastico che responsabilizzi i ragazzi e restituisca autorevolezza ai docenti”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Il nostro obiettivo – aggiunge – è sostenere il lavoro quotidiano dei docenti e di tutto il personale scolastico perché ai giovani siano chiari non solo i diritti ma anche i doveri che derivano dall’appartenere a una comunità, a iniziare dal dovere del rispetto verso l’altro. Con la riforma del voto in condotta – conclude Valditara – si ripristina l’importanza della responsabilità individuale, si dà centralità al rispetto verso le persone e verso i beni pubblici e si ridà autorevolezza ai docenti”.