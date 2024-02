Rigenerazione urbana a Udine: quattro mega graffiti nel quartiere Aurora

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il quartiere Aurora di Udine continua ad omaggiare i poeti italiani. Dopo il mega murale dedicato a Giosuè Carducci, apparso su un condominio di viale Afro Basaldella, Simone Mestroni sta completando un trittico di gigantografie (di 13 metri per 10) che andranno ad impreziosire le facciate laterali di tre palazzi Ater in corso di ristrutturazione.

Le si potranno ammirare percorrendo viale Forze Armate. Il primo mega graffito ritrae Giovannino Guareschi, ideatore di personaggi leggendari come Don Camillo e del sindaco Peppone. Nel condominio al suo fianco, l’artista di via Riccardo Giusto sta invece completando il ritratto dedicato alla poetessa Alda Merini, scomparsa il primo novembre di 15 anni fa. La scrittrice italiana è l’artista più rappresentata da Mestroni, che già l’aveva ritratta in un’edicola di via Mercatovecchio e all’esterno della biblioteca comunale di Precenicco. Una scelta non casuale, che nasconde l’ammirazione di Mestroni per la poetica della scrittrice dei Navigli, sempre in bilico tra stati di lucidità, follia e inquietudine.

‘Top secret’, invece, il nome del terzo volto che apparirà sulla parete dello stabile attiguo.

I tre nuovi murali si inseriscono all’interno del progetto “Città della Poesia” lanciato dall’artista a maggio del 2018 e sono stati finanziati dall’Ater di Udine nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana avviato con il Bonus 110.

“I ritratti arricchiscono anche dal punto di vista estetico un quartiere popolare dal passato difficile – commenta il presidente del cda di Ater Udine Giorgio Michelutti –. Gestire al meglio il patrimonio di Ater non significa solamente portare nuovi impianti termici, ascensori funzionanti, cappotti e relativi risparmi per le utenze, ma anche migliorare i contesti urbani dei residenti. Il quartiere Aurora è un contesto vivo, non più solo un dormitorio, e gli affreschi di Mestroni fanno parte integrante di questo progetto. Non solo meritano di essere visti dal vivo – conclude Michelutti -, ma fungono da stimolo per chi li ammira”.