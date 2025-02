Rilievi incidenti stradali, dura replica del comandante Del Longo al FSP

Dura la replica di Eros Del Longo, comandante della polizia locale di Udine che a Telefriuli evidenzia: “Prima di andare a lamentarsi dal Prefetto Domenico Lione, dovrebbero informarsi”. Il comandate fa riferimento all’incontro di questa mattina in Prefettura tra la Segreteria Provinciale di Udine della Federazione sindacale di Polizia e il Prefetto, durante il quale è emersa la mancata collaborazione con la Polizia locale sugli incidenti. ”Il 90% degli incidenti stradali vengono rilevati sempre da noi e sarebbe utile fare chiarezza sulla legge regionale che stabilisce sia turni che l’espletamento dei servizi della polizia locale, che non prevede la copertura del quarto turno se non raggiungi un certo numero di operatori, ovvero 150. Nella nostra regione – spiega Del Longo – più farlo solo Trieste”. Il comandante inoltre tiene a specificare: “In 35 anni di attività non mi risulta che nessuno abbia mai chiamato il 113 per i rilievi degli incidenti, che invece molto spesso vengono dirottati a noi”.