Rimandate le feste di Capodanno a Udine e Gorizia

La pioggia e le previsioni meteo delle prossime ore hanno convinto le amministrazioni di Udine e Gorizia a rimandare di 24 ore le feste di piazza organizzate per Capodanno. Una scelta obbligata, presa anche per non sperperare le risorse – umane ed economiche – messe in campo per allestire musica, animazioni e gli attesi spettacoli pirotecnici. Tutto, però, sarà posticipato alla sera del primo gennaio, quando, se il tempo sarà clemente, in piazza Primo Maggio e in piazza Vittoria si festeggerà in maniera differita l’arrivo del 2024.

Anche a Trieste è in corso di valutazione l’opzione di posticipare la Festa di Capodanno, visto che nel capoluogo regionale in serata è previsto libeccio da sud ovest, oltre che pioggia. In fase di valutazione anche i festeggiamenti di Palmanova, Gorizia e Lignano. Confermato, invece, l’evento di Pordenone.

Articolo in aggiornamento.