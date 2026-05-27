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Cronaca

Rimini annichilisce Cividale in gara 3. Friulani sconfitti 83-66

Redazione
Autore: Redazione

Sotto a una pioggia di triple siderali la UEB Cividale rimedia un netto ko al “PalaFlaminio”, venendo sconfitta dalla Dole Rimini per 83 a 66 nel terzo atto della semifinale playoff.
Dopo un avvio di gara contraddistinto dalla produzione offensiva fluida e continua di entrambe le squadre, con Ferrari dal lato cividalese e Tomassini su quello romagnolo a mettersi in mostra, il match vive nel secondo periodo la sua fase cruciale:
Rimini costruisce tiri aperti, armando l’intero quintetto dall’arco, e sebbene le coperture della difesa ducale non godano dell’adeguata tempestività, le percentuali realizzative biancorosse si rivelano mortifere: 7 sono le bombe consecutive realizzate dalla squadra di Dell’Agnello, mentre le Eagles impegnano 4 minuti per muovere la retina, accumulando un ritardo di 16 lunghezze a metà partita.
Come accaduto sabato, nella terza frazione Redivo prova a prendersi la squadra sulle spalle, ma all’argentino, autore di 16 punti, non riesce un altro miracolo sportivo, anche perchè manca il contributo da parte di buona parte del collettivo, che soccombe nettamente nel confronto a rimbalzo, perde 12 possessi e conclude 28 volte dalla distanza con appena il 25% di realizzazione.
Il mancato apporto dell’indisponibile Freeman si fa sentire, così come quello delle guardie, che sarà fondamentale ritrovare domani sera, sempre a Rimini, per tentare di allungare la serie a gara 5.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

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