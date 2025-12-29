  • Aiello del Friuli
lunedì 29 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Rimonta e successo all’overtime per la UEB, ma niente Final Four
Teatro Contatto, tutto esaurito per debutto de Lo Schiacchianoci
Sciopero a Villa Santina: a rischio 12 posti di lavoro
Macello di Cormons, l’ultima spiaggia è l’ipotesi-tensostruttura
Frane, il sindaco di Dolegna: “Sinora interventi non risolutivi”
Giovane si perde sul Monte Amariana, ritrovato dal padre a Stavo
Gorizia, la festa di Capodanno in piazza Vittoria saluta il 2025
Crisi post parto, psicologi in aiuto alle neo mamme
Ubriaco, litiga con la madre e minaccia di far esplodere la...
Palazzina al freddo da una settimana: “E’ un incubo”
Cronaca

Rimonta e successo all’overtime per la UEB, ma niente Final Four

Si chiude con un successo in rimonta sul campo della JuVi Cremona il 2025 della UEB Cividale che, trascinata da Capitan Rota, conquista i due punti, non sufficienti a qualificarsi per la Coppa Italia, ma fondamentali per rimanere a contatto con la vetta della classifica.
Redazione
Autore: Redazione

In maniera risicata, sofferta, e a tratti insperata, la UEB Cividale ritorna al successo in campionato, espugnano per 87 a 92 il “PalaRadi” di Cremona al termine di un inseguimento che si conclude all’overtime.

Forti del ritrovato Marangon i gialloblu accendono la gara con un immediato 7-0, ma la replica cremonese giunge puntuale e dirompente. Panni e Barbante aggiustano le percentuali e ribaltano il punteggio. Cividale fatica a registrare la difesa, consentendo ai locali di volare sul +9, prima che Ferrari, Freeman e il cecchino Mastellari firmino il sorpasso, per il 38 a 40 a metà partita.

L’intervallo non aggiusta le difficoltà dei friulani, che pagano le vene ispirate di Garrett e Panni dall’arco e gli errori in attacco, ritornando a una distanza di 9 punti a 4 minuti dal termine, ed è qui che Rota abbina alla consueta energia tutto il suo talento. Il capitano gialloblu brucia la retina a ripetizione fino alla tripla del pareggio, che manda la sfida al supplementare.

La rimonta subita piega le gambe agli oro-amaranto, mentre Cividale vola sulle ali dell’entusiasmo e conquista il successo.

Le concomitanti vittorie di Rimini, Brindisi e Verona, negano alle Eagles il pass per le Final Four di Coppa Italia, ma il girone di andata si chiude per la banda Pillastrini con 24 punti, e un brillante 5° posto solitario, ad appena due lunghezze dal quartetto di testa.

