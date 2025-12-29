Rimonta e successo all’overtime per la UEB, ma niente Final Four

In maniera risicata, sofferta, e a tratti insperata, la UEB Cividale ritorna al successo in campionato, espugnano per 87 a 92 il “PalaRadi” di Cremona al termine di un inseguimento che si conclude all’overtime.

Forti del ritrovato Marangon i gialloblu accendono la gara con un immediato 7-0, ma la replica cremonese giunge puntuale e dirompente. Panni e Barbante aggiustano le percentuali e ribaltano il punteggio. Cividale fatica a registrare la difesa, consentendo ai locali di volare sul +9, prima che Ferrari, Freeman e il cecchino Mastellari firmino il sorpasso, per il 38 a 40 a metà partita.

L’intervallo non aggiusta le difficoltà dei friulani, che pagano le vene ispirate di Garrett e Panni dall’arco e gli errori in attacco, ritornando a una distanza di 9 punti a 4 minuti dal termine, ed è qui che Rota abbina alla consueta energia tutto il suo talento. Il capitano gialloblu brucia la retina a ripetizione fino alla tripla del pareggio, che manda la sfida al supplementare.

La rimonta subita piega le gambe agli oro-amaranto, mentre Cividale vola sulle ali dell’entusiasmo e conquista il successo.

Le concomitanti vittorie di Rimini, Brindisi e Verona, negano alle Eagles il pass per le Final Four di Coppa Italia, ma il girone di andata si chiude per la banda Pillastrini con 24 punti, e un brillante 5° posto solitario, ad appena due lunghezze dal quartetto di testa.