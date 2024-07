Rimosse a Monfalcone 30 biciclette legate a pali e alberi

In due giorni la Polizia Locale ha rimosso una trentina di bici attaccate a pali e alberi invece che nelle apposite rastrelliere, tra il prato antistante il Museo della Cantieristica e viale San Marco.

“Ringrazio i nostri agenti – le parole di Anna Maria Cisint, già sindaco della città – per l’importante lavoro di lotta al degrado. Le biciclette abbandonate su pali e alberi non solo non sono decorose ma limitano in maniera importante la percorribilità dei marciapiedi a danno dei più fragili. Il nostro obiettivo è mantenere una città decorosa, pulita e accessibile per tutti, dai bambini agli anziani, a chi ha problemi di deambulazione. Invito quindi tutti ad utilizzare le apposite rastrelliere per biciclette nel rispetto di chi abita Monfalcone.

Non si tratta solo di ordine e decoro urbano ma anche di sicurezza, un corretto utilizzo delle rastrelliere è fondamentale per garantire spazi pubblici fruibili e sicuri.” La Polizia Locale continuerà a monitorare la situazione e a intervenire per prevenire comportamenti scorretti, collaborando con la comunità per promuovere una cultura del rispetto e della convivenza civile.