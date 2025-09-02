Rimossi diversi alberi malati a Udine, saranno sostituiti in inverno

Negli ultimi giorni, diversi alberi malati sono stati rimossi a Udine per motivi di sicurezza, suscitando polemiche anche sui social network. Il Comune ha chiarito le ragioni dei suoi interventi, sottolineando come le decisioni siano state prese in base ai risultati di verifiche strumentali condotte da tecnici agronomi, che hanno confermato la pericolosità di diverse piante a rischio caduta, affette oramai da carie e patologie che ne avevano indebolito la struttura, come nel tronco dell’albero rimosso in largo dei Pecile.

L’amministrazione ha quindi agito con urgenza, soprattutto nelle aree più frequentate, per eliminare un pericolo concreto per i cittadini. Non intervenire sarebbe stato irresponsabile, ha spiegato l’assessore al verde Ivano Marchiol, che ha tenuto a precisare come le operazioni di taglio siano state comunicate in anticipo con l’affissione di cartelli specifici nelle aree interessate. “Oggi paghiamo il prezzo di anni in cui la manutenzione del verde è stata trascurata”, ha aggiunto l’assessore, aggiungendo che l’attuale amministrazione ha scelto di invertire questa tendenza. A conferma dell’impegno per il futuro, il Comune ha annunciato un piano di riqualificazione del verde urbano che prevede la piantumazione di oltre 1.800 nuovi alberi entro il 2026. Di questi, 1.300 sono già stati messi a dimora, mentre i restanti 500 verranno piantati tra novembre e marzo, nel periodo migliore per queste operazioni.