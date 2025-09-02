  • Aiello del Friuli
martedì 2 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Rimossi diversi alberi malati a Udine, saranno sostituiti in inverno
Accordo tra Fincantieri e PGV per sostenere l’ammodernamento della Marina polacca
Studiosi da tutta Europa e dalla Cina all’International Summer School di...
Quota 100 mila ettari per i boschi pubblici certificati PEFC in...
Confronto rifiutato, sciopero della Polizia di Udine imminente
Gorizia in difficoltà sui minori non accompagnati, Ziberna scrive a Piantedosi...
Sorpresi a Udine con rifiuti pericolosi, denunciati
ANBIMA FVG festeggia i 20 anni del Campus Musica Insieme
Pagnacco, 2400 firme contro impianto a biometano. Domani incontro pubblico
Al via il percorso verso Europeada 2028
Cronaca

Rimossi diversi alberi malati a Udine, saranno sostituiti in inverno

Il Comune interviene in risposta alle polemiche apparse anche sui social negli ultimi giorni: "Operazioni comunicate in anticipo con specifici cartelli". 1300 nuove piante già messe a dimora. Altre 500 saranno piantate entro il 2026
Redazione
Redazione

Negli ultimi giorni, diversi alberi malati sono stati rimossi a Udine per motivi di sicurezza, suscitando polemiche anche sui social network. Il Comune ha chiarito le ragioni dei suoi interventi, sottolineando come le decisioni siano state prese in base ai risultati di verifiche strumentali condotte da tecnici agronomi, che hanno confermato la pericolosità di diverse piante a rischio caduta, affette oramai da carie e patologie che ne avevano indebolito la struttura, come nel tronco dell’albero rimosso in largo dei Pecile.

L’amministrazione ha quindi agito con urgenza, soprattutto nelle aree più frequentate, per eliminare un pericolo concreto per i cittadini. Non intervenire sarebbe stato irresponsabile, ha spiegato l’assessore al verde Ivano Marchiol, che ha tenuto a precisare come le operazioni di taglio siano state comunicate in anticipo con l’affissione di cartelli specifici nelle aree interessate. “Oggi paghiamo il prezzo di anni in cui la manutenzione del verde è stata trascurata”, ha aggiunto l’assessore, aggiungendo che l’attuale amministrazione ha scelto di invertire questa tendenza. A conferma dell’impegno per il futuro, il Comune ha annunciato un piano di riqualificazione del verde urbano che prevede la piantumazione di oltre 1.800 nuovi alberi entro il 2026. Di questi, 1.300 sono già stati messi a dimora, mentre i restanti 500 verranno piantati tra novembre e marzo, nel periodo migliore per queste operazioni.

Potrebbe interessarti anche

Confronto rifiutato, sciopero della Polizia di Udine imminente

Sorpresi a Udine con rifiuti pericolosi, denunciati

Italia-Israele, Fratoianni (Avs): ‘il Governo non normalizzi il genocidio’

Da oggi sette nuovi dirigenti scolastici a capo di altrettanti istituti udinesi

Italia-Israele, Fdi: “Si giochi, De Toni ostaggio di parte della sua maggioranza”

Allarme spaccio a Udine, scontro politico sul video-denuncia

Rimossi diversi alberi malati a Udine, saranno sostituiti in inverno
Accordo tra Fincantieri e PGV per sostenere l’ammodernamento della Marina polacca
Studiosi da tutta Europa e dalla Cina all’International Summer School di Gorizia
Quota 100 mila ettari per i boschi pubblici certificati PEFC in Friuli Venezia Giulia
Confronto rifiutato, sciopero della Polizia di Udine imminente
