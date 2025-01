Rimosso il camion carico di liquidi combustibili ribaltato sulla A23

Un camion carico di materiale infiammabile si è ribaltato su un fianco lungo la A23 poco prima delle 18 di ieri. Il mezzo pesante è uscito dalla sede stradale al chilometro 1 nel tratto tra il Nodo di Palmanova e Udine Sud, ma non ha causato rallentamenti alla circolazione né ha causato feriti.

All’interno del rimorchio, però, erano presenti rifiuti di fonderia imbevuti di liquidi combustibile potenzialmente pericolosi. Proprio per questo, la messa in sicurezza dei barili con residuo di benzina e solventi è stato lungo e complesso e ha richiesto una rimozione da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Latisana con mezzi speciali, cui è seguita la bonifica con conseguente chiusura, dalle 21 (scelta dettata dal calo del traffico), della rampa di collegamento tra la A23 e la A4 (provenienza Venezia). Per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area hanno operato gli uomini di Autostrade Alto Adriatico, gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici di ARPA FVG, che hanno monitorato eventuali percolamenti sul terreno. Il transito è ripreso alle 3 di questa mattina.