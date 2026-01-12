Tolto striscione ‘Uniud è antifascista’, presto le telecamere

È stato subito rimosso lo striscione con la parola “antifascista” posizionato questa mattina a Palazzo Antonini sotto la scritta “UniUd è”. L’iniziativa, promossa dall’Unione degli Universitari e da FLC Cgil, intendeva rispondere alle croci celtiche comparse il 14 dicembre tra piazza S. Cristoforo e via Mantica, dove slogan e croci celtiche erano stati tracciati con spray rosso anche sulle pareti esterne di Palazzo Florio.

“Abbiamo agito per richiamare l’attenzione sulle basi della nostra Costituzione”, hanno fatto sapere Udu e FLC Cgil, sottolineando che a distanza di 4 settimane gli imbrattamenti non siano ancora stati rimossi. “Dopo neanche due ore la governance dell’ateneo ha rimosso lo striscione, mentre le scritte naziste restano visibili da oltre un mese”, ha aggiunto il capogruppo di AVS Possibile in Consiglio Comunale, Andrea Di Lenardo”.

L’Università ha precisato a Telefriuli che le scritte verniciate sui portoni di legno e metallo sono già state tolte il 16 dicembre. Per la rimozione delle rimanenti, invece, servirà più tempo essendo state apposte su un palazzo storico. Il rettore Angelo Montanari ha inoltre fatto sapere che è sua intenzione installare telecamere per prevenire il ripetersi di simili gesti e ribadisce la condanna assoluta di tali atti, già espressa lo scorso dicembre.