Rimozioni siepi da Borgo Stazione, parte una raccolta firme per la ripiantumazione

In Borgo Stazione, a Udine, prosegue a gran ritmo la rimozione delle siepi di viale Leopardi, che dalla prossima proseguirà anche nella vicina via Dante. L’eradicazione delle piante d’arredo, decisa dalla giunta De Toni per portare maggiore decoro in un quartiere difficile, non ha trovato il consenso di molti udinesi, oltre che di parte dei residenti.

Proprio una nota residente del Quartiere delle Magnolie, la sociologa Maria Bruna Pustetto, ieri ha lanciato una petizione online per chiedere all’amministrazione comunale la ripiantumazione degli alberi e delle siepi.

“Questa decisione – spiega Pustetto sul sito di Change.org -, oltre ad alterare drasticamente il paesaggio, è stata imposta senza un adeguato coinvolgimento pubblico e senza un chiaro piano di rigenerazione”.

Proprio per questo, la proponente chiede che Palazzo d’Aronco apra un dialogo con la comunità per divulgare la strategia per la riqualificazione del ‘Quartiere delle Magnolie’