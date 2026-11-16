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Rimuove una pianta, cade dalla scala: grave imprenditore

Infortunio sul lavoro oggi pomeriggio a Sacile.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio all’interno di un cantiere edile situato al civico 35 di via Ettoreo, nelle immediate vicinanze dell’ospedale civile di Sacile.

A rimanere ferito è stato un operaio macedone di 57 anni, titolare al 70% della ditta BE&BI con sede legale ad Azzano Decimo, un’impresa attiva nel settore cosiddetto “svuota cantine” e nei lavori edili non specializzati. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri e da personale dello Spisal dell’Azienda sanitaria, l’uomo stava salendo su una tettoia utilizzando una scala per cercare di liberare una pianta appena tagliata che vi era rimasta incastrata. Improvvisamente ha perso l’equilibrio, precipitando da un’altezza di circa due metri e battendo violentemente il capo contro la copertura sottostante.

L’allarme è scattato immediatamente: la centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza, l’automedica e ha fatto alzare in volo l’elisoccorso. All’arrivo dei sanitari, il quadro clinico del 57enne è apparso subito critico, aggravandosi rapidamente a causa del severo trauma cranico riportato, con perdita di coscienza e l’insorgenza di preoccupanti segni neurologici.

I medici e gli infermieri hanno lavorato a lungo sul posto per prestare le prime cure avanzate: l’uomo è stato intubato e stabilizzato prima di essere caricato a bordo del velivolo per il trasferimento d’urgenza, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ricoverato in prognosi riservata, non risulterebbe in pericolo di vita.

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