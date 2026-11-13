“Rinascite”, a Villa Manin mostra di immagini su post-sisma

Documentazione storica, capolavori del passato, opere di protagonisti dell’epoca recente. E’ tutto ciò che sarà visibile nella mostra “Rinascite. Da Leonardo da Vinci al contemporaneo”, ospitata all’Esedra di Levante di Villa Manin fino al 21 febbraio prossimo e pensata per omaggiare la ricostruzione del Friuli dopo il dramma del sisma di cinquant’anni fa. Proprio dalla ripartenza post-terremoto il progetto si sviluppa riflettendo sulla capacità umana di trasformare una perdita in un nuovo inizio.
La mostra vede una sezione dedicata all’arte antica.
A curare la parte dedicata all’architettura è Giovanni Damiani.
La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 18. Prenotazione sul sito di Villa Manin.