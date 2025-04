Rincari pasquali anche del 98% in Friuli Venezia Giulia

Costi dei viaggi aumentati anche del 98% rispetto ad un mese fa, mentre la comparazione dei prezzi dei prodotti alimentari come Uova e Colombe registra rincari fino al 30% rispetto alla Pasqua 2024 a causa del caro-cacao e della crisi del burro. Sono alcuni dei dati che emergono dallo studio dell’Osservatorio del Movimento Difesa del Cittadino Fvg sui prezzi di questo periodo di feste imminente: per l’utente regionale i costi dei viaggi in treno salgono nella settimana pasquale rispetto al periodo tra il 21 ed 24 marzo 2025 mediamente del 51%, con picchi fino al +98%. Non va molto meglio a chi decide di prendere un volo: i costi delle tratte nazionali aumentano del 60% e quelli dei internazionali del +41%.

Pasqua 2025 più costosa anche sotto il profilo dolciario rispetto al 2024: caro cacao e crisi del burro pesano e le stime già dicono che i rincari sfioreranno il 30% per le uova di Pasqua, mentre i listini delle colombe segnano più 21% in Friuli Venezia Giulia.