Rincari a La Quiete, De Toni prende le distanze dai dem

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alberto Felice De Toni prende le distanze dalle dichiarazioni fatte da alcuni esponenti politici dem. Le rette aumentate dal primo gennaio alla Quiete di Udine e nelle sue residenze stanno generando un vivace dibattito politico nel centro sinistra. L’aumento di 165 euro al mese secondo Iacopo Cainero, capogruppo consiliare dem, e Rudi Buset, segretario del Pd cittadino, poteva essere evitato attraverso un intervento mirato da parte della Regione.

Proprio in merito ad eventuali risorse regionali con cui abbattere parte delle rette, il sindaco di Udine – in questi giorni in ferie – ha spiegato come lui e la giunta siano “estranei alle polemiche sorte in queste ore”. “Auspichiamo di poter continuare ad affrontare i tanti temi sul tavolo anche con la Regione – ha riferito De Toni – , nel segno della collaborazione per il bene della città”. “Non intendiamo intaccare il rapporto istituzionale – ha proseguito il sindaco -, che vogliamo costruire con l’amministrazione regionale a causa di dialettiche squisitamente politiche, lontane dalle logiche di un patto territoriale per Udine e il Friuli, obiettivo a lungo termine mio e della Giunta udinese”.

Sui rincari a La Quiete è intervenuto anche il consigliere regionale del Partito democratico Francesco Martines, con un invito alla Regione a prestare più attenzione al sociale e alle persone fragili.

“Il bilancio della Regione ha tante risorse – ha riferito l’ex sindaco di Palmanova -. Queste dovranno essere dirottare in particolar modo per sostenere i bilanci delle case di riposo. Così si potrà evitare di trasferire gli “utenti fragili” in strutture private, dove l’attenzione al contenimento dei costi va a scapito di un miglior servizio”.

“La Regione non può rimanere ferma di fronte a questo problema – ha aggiunto il consigliere -, dovrà pensare subito a modificare il regime di applicazione dell’Irap per le strutture che utilizzano tanto personale dipendente ed interloquire con forza con il Mef per considerare gli aiuti al sociale non aiuti di Stato”.