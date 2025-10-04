Rinnovata la sede degli alpini di Gemona nell’anno del centenario

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nell’anno del centenario delle sue penne nere, Gemona del Friuli ha inaugurato la rinnovata sede della sezione ANA “Placido Bierti”, fondata l’11 ottobre 1925. Con il taglio del nastro in via Scugjelars, sono ufficialmente partite le celebrazioni per i 100 anni di fondazione delle Penne Nere gemonesi, che il prossimo 6 maggio saranno anche coinvolte per le solenni cerimonie organizzate per i 50 anni del Sisma del Friuli, terremoto che ebbe proprio a Gemona il suo epicentro. Dopo la scossa di magnitudo 6,5 che colpì il Friuli alle 21 gli alpini di Gemona furono tra i primi ad attivarsi per i soccorsi. Un legame, quello tra l’Orcolat e Gemona che sarà anche il filo conduttore dei festeggiamenti, che culmineranno il prossimo fine settimana, alla presenza del presidente Sebastiano Favero e dei vessilli delle sezioni di Bergamo, Brescia, Salò e Vallecamonica; sezioni, queste, che nel 1976 costituirono il celebre “cantiere n. 4” finalizzato alla ricostruzione di Gemona e dei comuni limitrofi, come Artegna e Venzone.

Come ha sottolineato il presidente ANA di Gemona, Ivo Del Negro, la festa non è solo un ricordo del passato, ma un modo per “rafforzare i legami” alpini, legami che si sono dimostrati fondamentali anche in momenti recenti come la pandemia.